Golejada del filial del CE Sabadell a Palamós

El filial del CE Sabadell ha golejat a l’històric Palamós (0-4) i continuarà segon, a la zona d’ascens directe a Tercera Federació, una setmana més. Els de Conrad Garcia sumen la seva tercera victòria consecutiva i es mantenen a només un punt d’un Europa ‘B’ que també ha fet els deures guanyant al Can Vidalet (0-1).

A la Costa Brava, el Centre d’Esports ha sabut llegir el partit a la perfecció. Després d’un bon inici del degà del futbol català, comandat per un exarlequinat com Alex Pauner, els sabadellencs han donat el primer cop. Pol Castell ha aprofitat una jugada d’estratègia per a posar el primer de la matinal. Amb el 0 a 1 s’ha arribat al descans malgrat l’intent de reacció palamosí. Després del pas per vestidors ha arribat el tsunami arlequinat.

En 15 minuts d’autèntic espectacle futbolístic, Ivan Tébar ha duplicat i Miquel Ustrell ha fet el tercer gairebé de forma consecutiva. Ha arrodonit la golejada Marc Marruecos, que, a més, ahir va debutar amb el primer equip al Johan. Els darrers minuts han estat un tràmit i els de Conrad Garcia continuen la seva gran trajectòria a la Lliga Elit. Ara, els arlequinats afronten dos partits consecutius a Olímpia, davant rivals de la zona baixa, el Viladecans i la UE Sants.