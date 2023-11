Vendes de rècord a l’outlet solidari de Cipo, que recapta 19.000 euros

19.000 euros recaptats. És la xifra més elevada que ha recollit Cipo al llarg dels seus setze outlets solidaris. S’ha recollit un 15% més que l’edició de primavera, quan es van aconseguir sumar uns 16.500 euros. Si ho comparem amb xifres de l’any passat, les vendes s’han disparat un 46%.

No només ha augmentat la recaptació, també, el nombre de vendes: 750 persones van anar a comprar al mercat de Sant Joan. I s’han venut 1.892 peces de robesde les 4.200 que les marques havien donat a Cipo. “No esperàvem un xifra tan elevada, tenint en compte, a més, que estrenàvem horari i que havíem reduït les hores el diumenge, sense obrir a la tarda”, exposa Joan Madaula, president de l’entitat.

Darrere d’escena es troben els voluntaris: una trentena de persones s’encarreguen de la preparació i de la recollida de la roba, així com de la venda directa. Pel que fa a la roba, l’entitat també ha batut un rècord. I és que per la cita ha reunit més 4.200 peces. Els diners recaptats es destinaran al finançament de projectes de la cooperativa.

En aquesta edició, els diners es reservaran a dues millores per a l’entitat: la instauració d’un sistema d’etiquetatge intel·ligent de la roba de les persones residents a les llars residència adequar una nova sala polivalent a les instal·lacions del carrer de l’Himàlaia, que s’utilitzarà per fer formacions internes i tallers d’artesania per la inclusió.