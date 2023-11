En els darrers anys s’han acumulat evidències que la joventut està patint més problemes relacionats amb la salut mental o emocional que la població amb més edat. Així s’intueix de les dades extretes de l’informe ‘Benestar emocional: donem veu a les persones joves’ realitzat pel Servei de Benestar Emocional i Prevenció de Conductes de Risc del Consell Comarcal del Vallès Occidental. L’informe, que visibilitza qüestions sobre salut mental en l’etapa de l’adolescència i la joventut –en aquest cas de joves entre 12 i 17 anys–, determina que tres de cada quatre joves ha experimentat episodis d’estrès en els últims mesos. Tanmateix, més de la meitat (un 63%) també assegura que ha experimentat sensació de calma en el mateix interval de temps. De l’informe també es desprèn que un 60% dels enquestats ha patit canvis emocionals dràstics, un 56% ha experimentat dificultat per concentrar-se, un 47% ha tingut dificultats per dormir i un 38% admet que ha fet servir un ús excessiu de les tecnologies i de les xarxes socials o els videojocs.

Preguntats per quines actuacions són les més importants en l’abordatge del benestar emocional dels joves, la majoria (un 70,3%) assenyalen les activitats per les prevencions de les autolesions i del suïcidi juvenil com a la tasca més necessària. Un 65% també assenyalen la necessitat de disposar de més activitats esportives gratuïtes o de baix cost i un 64% demana una campanya anti-estigma en salut mental. Tanquen la llista, la necessitat de més ajuts econòmics per rebre teràpia psicològica, els tallers de gestió de les emocions i la formació al professorat.

Diferències per gènere?

Els resultats de les situacions experimentades segregats per gènere ens presenten diferències de percepció del benestar emocional durant aquesta etapa. Per a mostrar aquest desequilibri, l’enquesta selecciona les cinc situacions on els resultats difereixen amb més intensitat entre gèneres. Les noies han dit haver experimentat estats afectius considerats com a desagradables, és a dir, aquelles que ens produeixen malestar, com els canvis emocionals o l’angoixa en major quantitat que els nois. En canvi, els estats afectius percebuts com a agradables –aquells generen benestar–, com la satisfacció personal, són les que destaquen en el gènere masculí. Si analitzem aquestes diferències en detall observem que en l’opció de canvis emocionals, les noies se situen en gairebé 29 punts per sobre dels nois i en angoixa i conflictes amb amistats al voltant dels 18 punts superior. En canvi, en satisfacció personal els nois se situen 25 punts per sobre i en la situació de calma, aproximadament, uns 17 punts.