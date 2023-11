El Centre, el barri que acumula més pisos turístics a Sabadell

Sabadell té 72 pisos turístics repartits per tota la ciutat, amb especial predomini del Centre, Can Rull i la Creu Alta, per aquest ordre, segons les dades publicades pel Departament d’Empresa i Treball a principis de mes. El nombre d’habitatges d’aquest estil es regularà amb la nova normativa que ha aprovat la Generalitat, que obligarà els propietaris a renovar la llicència turística d’aquests domicilis cada cinc anys. En el cas de Sabadell, com que hi ha menys de cinc pisos turístics per cada 100 habitants, no se n’haurà de tancar cap a la força, cosa que sí que es preveu que passi en 28.000 pisos turístics de 47 poblacions que es considera que estan saturades d’apartaments turístics, com Salou, Naut Aran o Cadaqués.

En el cas de Sabadell, els pisos turístics es concentren als barris del Centre, amb 22; Can Rull, on n’hi ha registrats 19 i la Creu Alta, que en té 12. La resta es troben als barris de l’Avinguda-Eixample (8), la Creu de Barberà (5), Torre-romeu (4) i Gràcia (2). Generalment estan disseminats per diferents carrers i, en alguns casos, n’hi ha dos o tres junts, com en els carrers de Sant Feliu, Regàs o Mares de la Plaça de Maig.

El nombre de pisos turístics que hi ha a Sabadell, 72, representa un 0,08% del total que hi ha registrats al Cadastre, que el 2022 eren 90.998 habitatges amb ús residencial. La xifra representa que hi ha un pis turístic per cada 3.000 habitants de la ciutat. La setantena de domicilis d’aquest tipus que hi ha a Sabadell estan lluny dels 163 de Terrassa, els 221 de Badalona i els 504 de l’Hospitalet de Llobregat. La ciutat de Barcelona encapçala el rànquing: té registrats 9.716 pisos turístics.

Què passarà a partir d’ara?

Tenir un pis turístic sense la llicència es considerarà una infracció urbanística subjecta a “sancions greus” de la mateixa manera que ho pot ser un abocament il·legal o construir sobre sòl no urbanitzable.

Els permisos de cinc anys de vigència es concediran mitjançant un procés de concurrència que determinarà cada consistori. D’aquesta manera, el Govern s’assegura que no malmet l’autonomia municipal. Tot i que el topall se situï en un màxim d’un 10% de pisos per habitants, a partir de 5 pisos turístics per cada 100 habitants el Departament de Territori considera que hi ha una concentració “excessiva” d’apartaments que posa en risc l’equilibri social i empeny a l’alça els preus de l’habitatge. Al llistat aprovat aquest dimarts, hi ha 134 municipis on ja hi ha més de 5 pisos per cada 100 habitants. Encara que els ajuntaments siguin els encarregats de concedir les llicències, el Govern fiscalitzarà les modificacions en les planificacions urbanístiques i hi haurà “un diàleg permanent” amb els consistoris a les subcomissions d’urbanisme.