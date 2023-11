Les sirenes tornen a sonar per un simulacre de risc químic

Protecció Civil ha posat a prova aquest dimecres el sistema d’alerta per risc químic a 16 municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. A les 11 del matí, les sirenes de les zones de risc químic d’aquestes poblacions han sonat i les persones que s’hi trobaven properes han rebut una alerta al mòbil, amb un so estrident i un missatge informatiu del simulacre. En una situació real, haurien rebut les instruccions de confinament.

“Aquest tipus de prova ens serveix per testejar el sistema i el funcionament de les sirenes, però també és important perquè la població es familiaritzi amb el so i estigui preparada per si un dia hi ha una emergència real”, ha destacat la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany.

La prova arriba escasses setmanes després que el passat 18 d’octubre es fes una primera actuació d’aquest estil. Els municipis on s’han escoltat les sirenes són: Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal, Martorell, Abrera, Olesa de Montserrat i Terrassa. A Rubí (polígon industrial Rubí Sud), El Papiol i Sant Cugat del Vallès també s’han pogut sentir les sirenes de pobles veïns, tot i que aquestes localitats no tenen cap sirena instal·lada en el seu terme municipal.