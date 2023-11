La companyia basca Txalap.Art al festival elPetit: “Ens ha canviat haver estat pares”

Si llegiu “¿¡Cómo están ustedes!?” és probable que us vingui al cap la cridòria multitudinària i escandalosa de nens revolucionats. “¡Bieeeeeeen!”. Bé, doncs d’aquesta escena, precisament, volen fugir tant elPetit com la companyia Txalap.Art, que dijous i diumenge presenten l’espectacle de veu, cant, percussió i moviment Babes a l’Estruch en format íntim. Li van encarregar la direcció a Kristof Hiriart.

“Hi ha espectacles que sobreestimulen els nens. No cal, tenen capacitat per captar detalls, sensacions, moviments…”, apunta Igor Otxoa, que forma equip amb Harkaitz Mtez. de San Vicente i Thierry Biscary, conegut cantant i percussionista, qui ha tocat en la gira de Madonna. Els dos primers són experts tocant la txalaparta, un instrument tradicional basc.

És el seu primer espectacle per a la primera infància. “Ens ha canviat haver estat pares. Veiem els infants com un full en blanc, àvids de conèixer i de fer els primers passos en l’art a través de les gestualitats, del moviment i de la música”.

A l’espectacle, afegeix l’artista, “no hi ha una història on aferrar-se”, però hi batega un missatge: “Acollir i cuidar tant els que arriben com els diferents”. El festival elPetit és una referència per a la companyia: “Ens n’agrada l’estil, els valors, l’estètica… El fet que fugi de la infantilització d’aquestes persones petites”.