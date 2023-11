Quarta victòria consecutiva del filial del CE Sabadell

El filial del CE Sabadell continua de dolç a la Lliga Elit. Els de Conrad Garcia s’han imposat al Viladecans (2-0) a Olímpia en un nou gran partit coral de l’equip. Quarta victòria consecutiva per als arlequinats que continuaran a la zona d’ascens a Tercera Federación una setmana més i que, a més, dormiran líders de la categoria.

Des de l’inici el guió ha estat clar. El filial arlequinat ha portat el ritme del partit i ha començat a trobar bones situacions d’atac. La primera gran ocasió l’ha signat Josep Roma amb una rematada al pal des de la dreta. També Miquel Ustrell ho ha provat amb dues rematades desviades des de la frontal. La insistència ha trobat premi, però just a la jugada anterior al gol, Nico Pereira ha jugat un paper cabdal amb una gran aturada a Albert Gurrea en el mà a mà. A la contra, Albert Garcia ha lluitat una pilota llarga per a regalar, posteriorment, el primer de la tarda a Valter Pereira al tram final del primer temps.

La sentència, després del descans

Al segon temps, el Centre d’Esports ha mantingut el ritme i ha cercat la sentència als primers minuts. Valter ha fregat el doblet amb una rematada desviada i en una jugada per banda dreta, els arlequinats han trobat el segon. Albert Garcia, des del punt de penal, ha aprofitat una passada de Roma per a deixar el partit encarrilat. Ha intentat tímidament reaccionar el Viladecans que ha pogut retallar en un gol anul·lat a Erik Pérez per fora de joc. Al tram final, l’enfrontament s’ha embrutat i les àrees gairebé han desaparegut.

No obstant això i fruit de la frustració, l’equip visitant ha tancat una tarda nefasta amb dues expulsions. Albert Gurrea ha vist la segona groga després que l’àrbitre considerés que havia simulat un penal i, ja al descompte, Xavi Galán també ha agafat el camí de vestidors abans d’hora per una forta entrada sobre Jose Juan. Un final caòtic on el futbol ha estat el menys significatiu, però que ha servit als de Conrad Garcia per a continuar posant pressió a l’Europa que juga demà davant l’Atlètic Lleida. Els escapolats, obligats a guanyar si volen recuperar el lideratge de la Lliga Elit. Per als arlequinats aquest ha estat el primer dels dos duels consecutius que té a Olímpia i la setmana que ve rebrà al cuer Sants.

/Lluís Franco