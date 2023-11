Premi milionari a tocar de Sabadell en l’Euromillones

Premi gros a Ripollet. Un veí del municipi vallesà s’ha emportat un milió d’euros en el sorteig de l’Euromillones. Concretament, el que es fa únicament per als jugadors de l’Estat espanyol, El Millón. La butlleta ha estat validada al despatx número 12.900, al carrer de l’Estació de Ripollet.

El Millón és un sorteig complementari de l’Euromillones, que es juga automàticament amb el codi que genera la butlleta validada.

La combinació guanyadora del sorteig celebrat aquest dimarts, 21 de novembre del 2023, ha estat la formada pels números 19, 29, 34, 46 i 47. Les estrelles han estat 2 i 3. La recaptació d’aquest sorteig va pujar a 40.298. 871,80 euros. Com que no hi ha hagut encerts de Primera Categoria, el pot del pròxim sorteig puja fins a 73 milions d’euros.