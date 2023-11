Renfe cancel·larà uns 400 trens a Catalunya per la vaga

Renfe cancel·larà aproximadament uns 400 trens a Catalunya per la vaga contra el traspàs de competències de la xarxa de Rodalies anunciat pel PSOE i ERC una setmana abans de la investidura de Pedro Sánchez. Els serveis mínims decretats pel Govern fixen una freqüència de pas del 66% en les hores puntes i del 33% la resta del servei els cinc dies de vaga: el 24 i 30 de novembre i l’1, 4 i 5 de desembre, coincidint amb l’inici del Pont de la Puríssima.

Les aturades de 24 hores també seran secundades pels treballadors d’Adif, el gestor d’infraestructures. Els empleats reclamen aclarir quin serà el seu futur després de la creació de la societat participada per Generalitat i Estat, Rodalies de Catalunya que assumirà l’R1, R2sud i l’R3.

Fonts coneixedores adverteixen que la situació a la xarxa de trens catalana pot ser complicada aquest divendres, ja que els serveis mínims han arribat dos dies abans de la convocatòria i és possible que hi hagi treballadors a qui no se’ls pugui comunicar oficialment que han d’anar a treballar i no es presentin.

A tot l’estat, deixaran de circular uns 1.500 trens per complir amb els serveis mínims.

Les hores puntes, quan hi haurà més serveis protegits, seran des de les 6 hores fins les 9:30 i des de les 17 hores fins a les 20:30.

Vaga unànime

Els sindicats Semaf, CCOO, UGT, CGT, SF i SCF van decidir per unanimitat convocar una jornada de protesta després de saber-se l’acord que veuen amb inquietud per la “falta de transparència” d’un procés “que és molt genèric” i s’ha oblidat de tancar els aspectes tècnics. El trasllat podria afectar uns 2.500 empleats de Renfe i uns 1.500 d’Adif que fan feina a Catalunya.

Amb tot, els sindicats consideren que la qüestió implica tota la plantilla, d’uns 15.000 empleats a l’operadora i 15.000 al gestor d’infraestructures perquè comparteixen els plans d’ocupació. Una de les preocupacions dels treballadors és garantir els trasllats a altres punts de la geografia espanyola.