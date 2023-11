Detingut un home a Sabadell amb milers d’arxius de pornografia infantil

La Policia Nacional ha detingut tres homes per distribuir més de 140.000 arxius multimèdia de pornografia infantil. Un d’ells ha estat arrestat a Sabadell, després que el cos policial entrés a casa seva i hi trobés milers d’arxius de pornografia de noies entre 11 i 14 anys. Durant el registre, van intervenir un ordinador portàtil i un disc dur extern, on van trobar el contingut que distribuïa massivament a través de la xarxa. Els altres dos homes van ser detinguts a Girona, on també es va trobar material de les mateixes característiques.

Després de ser posat a disposició judicial, es va decretar com mesura cautelar la inhabilitació especial del detingut a Sabadell per exercir qualsevol professió o activitat que comporti contacte regular i directe amb menors d’edat. Les indagacions van permetre detectar que hauria enviat més de 55.000 fitxers multimèdia de pornografia infantil, sumats a uns 85.000 des de Girona.

Segon cas en les darreres setmanes

És la segona detenció vinculada a un cas de distribució de pornografia a Sabadell en els darrers dos mesos. A finals de setembre, la Policia Nacional va arrestar un altre home com a presumpte autor dels delictes de possessió i distribució de pornografia infantil.

Aleshores, es van localitzar nombrosos arxius amb contingut pedòfil en una de les dues diligències d’entrada i registre fetes. En el registre es va localitzar una llibreta manuscrita, en què la persona detinguda havia fet anotacions sobre pàgines web il·lícites, maneres d’accedir i altres detalls. En elles es podien descarregar fitxers d’aquesta naturalesa.