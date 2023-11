Dues sabadellenques, al primer tren ‘networking’

Aquest dijous, un grup de vuit dones empresàries, dues de les quals de Sabadell, formaran part del primer tren networking de dones emprenedores a Marsella, on participaran en les jornades que se celebren a la població marsellesa d’emprenedoria femenina. Aquest viatge neix després de l’èxit del viatge en creuer pel mar Mediterrani, del passat mes de maig, i que va comptar amb mig centenar de dones directives d’arreu de l’Estat. “Vam teixir una bona relació amb la incubadora de dones emprenedores de Marsella, i ara, un cop Renfe va anunciar trajecte directe Madrid-Barcelona-Marsella, compartirem experiències i el que implica emprendre per a les dones aquí”, explica la sabadellenca Rosaura Alastruey, organitzadora de la iniciativa.

Durant el trajecte, de prop de sis hores, les vuit dones emprenedores vingudes d’arreu de Catalunya i de diversos sectors, aprofitaran el viatge en tren per compartir experiències i la importància de comptar amb una bona xarxa de contactes. “Entre emprenedors i emprenedores, la xarxa es deixa per al final, quan hauria de ser el primer que s’ha de fer. La majoria de clients t’arriben per contactes, per això la importància de desenvolupar una bona xarxa, que és com un procés d’enamorament que necessita temps i dedicació”, assegura l’especialista en networking i LinkedIn.

Si aquesta primera experiència acaba sent profitosa, Alastruey ja pensa en una segona edició, aquesta vegada amb una trentena de dones emprenedores: “La demanda ha estat superior als seients dels quals disposàvem en aquest vagó executive”, conclou la sabadellenca.