L’UD Tibidabo TR presenta els seus equips

L’UD Tibidabo TR va mostrar el seu projecte per a la temporada 23-24 en una multitudinària presentació al Municipal de Torre-romeu. La primera des de la mort del mític President d’Honor, Wenceslao Martínez. Amb la presència de la regidora d’esports, Montse González, els 10 equips de la Federació Catalana i els tres al Consell de Sabadell, el club va presentar els seus 200 jugadors des de categoria prebenjamí fins a amateur.

L’entitat presidida per Emilín Jiménez es troba en un bon moment i va viure una gran jornada que es va culminar amb el partit del primer equip davant el CE Navas que va finalitzar amb una convincent golejada per 6 a 2. I és que el sènior dels de Torre-romeu continua sent el pal de paller del projecte esportiu del club i està signant una bona temporada a Segona Catalana.

L’equip de Toni Sallés va trencar una dinàmica de tres partits sense guanyar per a situar-se a la zona mitjana-alta de la taula en una categoria que està sent especialment igualada. Actualment, el ‘Tibi’ es troba a només sis punts del lideratge i aquest dissabte visitarà al Rubí Athletic (17:45h). L’entitat, a més, també compta amb un sènior femení de futbol7 que està aconseguint grans resultats amb cinc victòries en sis jornades de competició. La temporada passada les de Torre-romeu ja van signar una bona campanya amb un meritori tercer lloc a la taula.

El capità Dani 'Toro' durant la presentació. /Cedida