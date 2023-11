Detinguts tres narcotraficants dedicats a la venda de cocaïna a gran escala

La Policia Nacional ha detingut a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, tres narcotraficants, dos d’ells germans, dedicats a la venda a mitjana i gran escala de cocaïna. Les tres detencions van tenir lloc el 8 de novembre passat de manera simultània en diferents ubicacions de la localitat vallesana.

En l’únic escorcoll practicat es van intervenir 80 quilos de cocaïna en roca, 72.360 euros en metàl·lic i tres vehicles utilitzats pels integrants del grup. Als tres vehicles s’hi van trobar evidències de la seva utilització per al transport, distribució i venda de cocaïna. Així mateix, es va poder veure que tenien mecanismes per a l’ocultació de la droga al lateral dret del tauler de control, el que es coneix comunament com a ‘caleta’.

Als vehicles també es va poder trobar una quantitat de diners propers als 2.000 euros, així com diferents paquets de diferents formats, paper d’alumini i film transparent amb restes de substància blanca que, posteriorment, va resultar cocaïna.

Un punt negre de venda i distribució de cocaïna

Les detencions deriven d’investigacions precedents i en el marc d’una operació iniciada l’any 2022 contra un grup radicat a Santa Perpètua, dedicats al tràfic de drogues a mitjana i gran escala, fet que es posa de manifest en la forma com es trobava la droga intervinguda, és a dir en roca, llesta per ser posteriorment tallada i barrejada per a la seva distribució final. Els tres components tenien un punt que els servia de magatzem logístic per guardar la cocaïna, que anaven distribuint, alhora, en diferents quantitats a altres distribuïdors. Així mateix, aquest domicili ha estat considerat per la unitat investigadora com un punt negre de venda i distribució de cocaïna.

Els detinguts van passar a disposició del jutjat d’instrucció número 1 de Sabadell, en funcions de guàrdia, que va decretar l’ingrés a la presó dels tres detinguts.