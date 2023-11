La mobilitat del Vallès i les nvoes tecnologies protagonitzen els Premis Cambra

Tres-centes persones, entre empresaris i representants del sector polític, econòmic, social i institucional de la ciutat i de la comarca han assistit aquest dimecres al vespre a l’acte de lliurament dels Premis Cambra 2023.

Uns guardons que, en la seva 41a edició, han reconegut al president de Moventia, el sabadellenc, Miquel Martí Escursell amb el Premi a la Trajectòria Personal i Empresarial; a Alstom Transporte, amb el Premi al Mèrit Empresarial; i al Sincrotró Alba de Cerdanyola del Vallès, amb el Premi a la Trajectòria d’una Entitat.

El tret de sortida a l’acte, presentat per la periodista Xantal Llavina, ha recaigut en l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, qui ha aprofitat el marc dels Premis Cambra, per encoratjar el teixit empresarial de la ciutat recordant que “necesitem les empreses per produir coses tangibles, oferir serveis, per així generar prosperitat. Per repartir la riquesa l’hem de crear per poder-la repartir”.

En aquesta línia, Farrés, en un discurs de poc menys de deu minuts, ha citat alguns dels reptes als quals la societat ha d’afrontar, així com els seus efectes, siguin els conflictes geopolítics o l’emergència climàtica, per realçar el paper dels empresaris, assegurant que “malgrat l’escenari, les coses funcionen, amb prudència i cura, gràcies a les aliances que s’han teixit amb l’àmbit empresarial”.

Finalment, l’alcaldessa de Sabadell no se n’ha estat de recordar la necessitat de millorar la mobilitat entre les poblacions, explicant que “tenim empresaris que volen fer créixer la seva indústria, però no tenim excés de sòl industrial, com sí que té Castellar del Vallès, però ens calen infraestructures”.

Alberich, reivindicatiu

Precisament, la necessitat de millorar la mobilitat de la demarcació ha centrat bona part del discurs del president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, qui s’ha mostrat especialment crític, en relació amb els retards en l’inici de la construcció de la Ronda Nord i del recentment anunci per part del departament de Territori de la Generalitat de Catalunya per redactar un estudi informatiu per a la construcció d’un segon túnel entre Sant Cugat i Barcelona. Un estudi que, de moment, exclou el túnel d’Horta –que ha de connectar la UAB, Parc de l’Alba i Cerdanyola, amb la Sagrera i el Poblenou: “Fa disset mesos de la visita de l’aleshores ministra de transports Raquel Sánchez, i avui dia encara no hem rebut cap senyal d’inici de les obres. Així mateix, demanem que també s’estudiï el projecte del túnel d’Horta, perquè el desdoblament del túnel de Vallvidrera no obeeix a les necessitats del Vallès”.

Alberich, també ha volgut compartir amb els presents les línies mestres d’aquest segon i darrer mandat al capdavant de la Cambra, on es marca l’objectiu de “reconnectar les 36.000 empreses, persones i el territori, amb l’objectiu de generar trobades amb aquelles persones que compartim l’objectiu comú de dinamització i de creixement econòmic en la nostra àrea d’influència”.

Una demanda, la d’incloure, també, el túnel d’Horta en l’estudi informatiu de la Generalitat de Catalunya, que seria traslladada fins a la consellera de Territori, Ester Capella, segons ha assegurat el director general de Comerç de la Generalitat, Jordi Torrades.

IA o software espavilat?

En el transcurs de l’acte també hi ha hagut temps per debatre sobre la intel·ligència artificial amb Josep M. Ganyet, enginyer informàtic i professor de la UPF, i Genís Roca, expert en negoci i cultura digital.

Segons Roca, qui de la IA n’ha dit programari artificial, estem davant una tercera onada de transformació digital, un cop consolidades les que han fet referència, primer a la gestió backoffice –ERP–, i després les que han afectat el frontoffice –relació amb l’entorn–. “Ara estem en un moment en el temps que trigues a reaccionar des que t’arriba una dada fins que hi reacciones”.

Per la seva part, Ganyet, i preguntat per Llavina sobre la utilització de la IA en una empresa, ha recomanat “molta prudència i provar-ho en entors motlt segurs”, evitant incorporar-la, de moment, en el programari de gestió.