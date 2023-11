El Departament d’Educació ha ampliat aquesta setmana fins a 9.363 les places en la convocatòria de concurs d’oposicions per a l’ingrés i accés a la funció pública docent del 2023. El desembre del 2022 es va fer pública la resolució amb una oferta inicial de 2.174 places. Una xifra que ara es quadruplicarà amb la resolució que es publicarà el mes de desembre.

“No volia presentar-me, perquè a Educació Infantil només hi havia 89 places. Ara m’ho plantejo”, explica l’Ana Olivencia, que treballa actualment en una escola bressol de Sabadell. Ara, la seva especialitat tindrà 404 places, un volum que permet mirar amb més optimisme l’esforç de tancar-se a la sala d’estudi i presentar-se als exàmens.

Com es distribueixen les places?

La majoria de places corresponen a professors d’ensenyament secundari, 6.947, mentre que de mestres en sortiran 2.131. La resta de places es reparteixen entre les escoles oficials d’idiomes, els professors i mestres d’arts plàstiques i disseny i els especialistes en sectors singulars de la Formació Professional. El procediment selectiu s’iniciarà a partir del mes d’abril del 2024.

Per a alguns dels opositors, serà la primera vegada. Altres, repeteixen en les proves per aconseguir plaça. En el cas de l’Ana, ha clavat colzes diverses vegades, però mai s’ha acabat presentant a la cita definitiva. “Amb el format actual, tenir pocs mèrits penalitza molt. Pots treure bona nota, però sense mèrits és molt complicat que obtinguis plaça”, detecta sobre el model de selecció.

Més de 36.000 places en dos anys

El setembre del 2024 els nous funcionaris en pràctiques començaran a treballar als centres educatius de destinació. També seran nomenats funcionaris docents en pràctiques les persones que han superat el concurs de mèrits i el d’oposició extraordinària. En dos anys el Departament d’Educació ha convocat un total de 36.460 places de personal docent a través del concurs de mèrits extraordinari d’estabilització, del concurs d’oposició d’estabilització i del concurs d’oposició ordinari.

Tot i això, són diversos els aspirants que reclamen que es repensi el sistema. “Hi ha molt temari teòric. Des del món educatiu venem la idea que hem de treballar molt més per projectes, reflexionar… els exàmens de les opos s’haurien d’adaptar i ser més pràctics”, sintetitza ella mateixa.

L’any passat, el concurs va ser el més gran de la història, amb 36.304 aspirants a docent examinant-se per ocupar 14.238 places. Arreu de Catalunya es van establir 310 tribunals, repartits en 146 centres educatius. Al Vallès Occidental n’hi va haver 40 i un d’ells va ser a Sabadell, l’Institut Jonqueres. Enguany, els nervis tornaran a aflorar per aconseguir l’anhelada plaça com a treballadors públics.