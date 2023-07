Oposicions a Educació: “El temari és extens, però la il·lusió és immensa”

Aquest dissabte 1 de juliol s’han realitzat oposicions a Educació. Les més grans de la història. En aquestes, 36.304 aspirants a docent s’han examinat per ocupar 14.238 places-que ara es troben en mans de personal interí. És per això, que arreu de Catalunya s’han establert 310 tribunals, repartits en 146 centres educatius. Al Vallès Occidental n’hi ha hagut 40 i un d’ells s’ha situat a Sabadell. Concretament a l’Institut Jonqueres, al nord de la ciutat. Fins allà ens hem desplaçat per viure els instants previs a les proves i descobrir com s’han preparat els més de 100 opositors que s’hi han presentat.

Nervis inicials

Les proves han començat a les 12 h del migdia. Tot i això, des de bon matí els voltants del centre s’han omplert d’aspirants. Amb els apunts en mà, fent l’última repassada, s’han pogut veure diferents barreges d’emocions. Alguns estaven nerviosos, altres il·lusionats. Les converses per fer temps i per resoldre petits dubtes han estat la tònica habitual. De cop, però, s’ha fet el silenci. Ja que el personal de les proves ha cridat a tothom per explicar el procediment. L’examen està dividit en dues parts. La primera-prova A– ha consistit en el desenvolupament d’un tema. La segona-prova B-, que es realitzarà durant el juliol consistiran en una defensa individual de la unitat didàctica que ja han entregat davant d’un tribunal.

“Esperem tenir sort”

Escoltant les instruccions hem pogut parlar amb diferents aspirants. Una d’elles ha estat Paula Fernández, qui es presentava per primer cop. “Són unes proves molt exigents perquè hi ha 72 temes, però la il·lusió és immensa”, ha confessat. Amb estudis d’humanitats sempre ha tingut la docència molt present: “He fet el màster de docent, també he estat treballant un any a un institut. Ara em presento per veure si puc fer un pas més”.

La Maria Bohisan és una altra jove que ha participat en les proves. “Enguany hi ha molta pressió social, ja que mai s’havien obert tantes places i tothom ho veu com la gran oportunitat. Hi ha qui ho porta molt preparat, però també qui ha volgut provar sort”, ha assegurat.

Néstor ha vingut per fer un canvi de rumb professional. Ell va estudiar periodisme, tot i que la docència era un tema que l’atreia. “He cursat el màster, he vist que m’agrada i em sento preparat”. Segons ell, les proves són tota una loteria: “Hi ha molta pressió i competència, tot depèn d’una nota i és dur. Esperem tenir sort”, ha confessat.

“Som molt més que una nota”

Un dels temes que han sobrevolat la jornada ha estat el format de les proves i la valoració que es fa del paper del professorat. “La tasca del docent actualment no es valora prou, és feina tant a l’aula com la que t’emportes després a casa”, ha reblat Paula. Maria li ha donat la raó: “Hi ha qui creu que com tenim més vacances ho hem d’aguantar tot i no és així”. Pel que fa a Néstor, ell ha volgut comentar les proves: “El format d’oposicions no és just. On se’ns hauria de valorar és a l’aula fent la nostra feina. Perquè som molt més que una nota”.

La gestió de la cita també ha estat un altre aspecte comentat. I és que aquest dissabte també s’han repetit les proves d’interins. Aquestes estaven previstes el 29 d’abril, però es van posposar arran de les queixes per incidències que es van produir. És per això que també hem volgut preguntar als aspirants què en pensaven. “Em va impactar que una convocatòria tan gran i amb tanta gent tingués tants problemes”, ha explicat Paula. Per Néstor hi ha hagut errors que s’haurien de gestionar millor: “El procés té aspectes força antiquats que caldria millorar, hi ha notificacions que van massa lentes”.

Les oposicions d’enguany són una mesura impulsada pel Departament. Aquest pretén reduir la temporalitat de l’administració del 35% al 8%. Els docents que s’han presentat a les proves començaran a conèixer les seves puntuacions a partir del setembre i no serà fins al desembre del 2024 quan se’ls nomenarà funcionaris de carrera, un cop hagin acabat les pràctiques.