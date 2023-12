La solidaritat a Sabadell: el Gran Recapte d’Aliments recull 29.000 quilos

Més ampolles d’oli de les que s’esperaven, brics de llet i de suc, paquets de pasta, llegum, arròs, conserves i tota mena de productes no peribles. El Gran Recapte d’Aliments ha aconseguit recollir 29.000 kg de productes per a les famílies de la nostra ciutat que ho necessiten. “Tots els aliments recollits es queden a Sabadell”, explica Montse Garcia, coordinadora del Rebost Solidari de Sabadell. Les entitats participants distribuiran els aliments recollits entre 1.400 llars de la ciutat que venen derivades pels Serveis Socials.

La inflació no ha aturat el tarannà solidari de Sabadell. Si bé és cert que s’han recollit menys quilograms que l’any 2022 (-6,5%), els productes que s’han comprat són més cars. Per exemple, l’oli. “Hi havia molta gent que s’interessava i, fins i tot, participava per primer cop. Com tot ha pujat tant, entenien que era més difícil per a les persones que ho passaven malament”, explica l’Elisabet, una de les voluntàries que va participar en el recapte.

Com ella, a Sabadell 376 persones voluntàries van fer possible que l’aliment arribés a les persones que més ho necessiten: 256 persones que es van apuntar des de la pàgina web del Gran Recapte i 120 persones més que provenien d’entitats que hi col·laboren. A la nostra ciutat, una vintena d’entitats van col·laborar en la recollida d’aliments, que també formen part de les organitzacions que formen part del Rebost Solidari. I 41 botigues van col·laborar amb aquesta campanya per dur a terme la recollida d’aliments (Sorli, Caprabo, Bon preu Esclat, Condis, Charter Consum, Bonàrea), mentre que d’altres supermercats facilitaven l’aportació econòmica dels seus clients (Mercadona, Consum).