L’Ajuntament recorrerà una sentència contra el fraccionament dels pagaments d’Smatsa

L’Ajuntament de Sabadell recorrerà una sentència que anul·la el fraccionament del deute de 2,5 milions d’euros que l’empresa concessionària del servei de neteja viària i recollida de residus Smatsa té amb el consistori per feines facturades però no fetes.

El regidor Eloi Cortés ha dit aquest dilluns en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local que “considerem que el procediment s’ha seguit en tot moment de manera escrupulosa, així ho acrediten tant Tresoreria municipal com Defensa jurídica i presentarem recurs a aquesta sentència”.

La reacció del Govern s’ha produït a preguntes de la premsa, després que el grup municipal d’ERC hagi celebrat la sentència favorable a un recurs sobre aquesta qüestió que els republicans van presentar al Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona. El fraccionament del deute fa referència a les liquidacions dels anys 2015 i 2016. Tant el consistori com l’empresa hauran de pagar les costes del judici.

El portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, afirma que “estem convençuts que, si no fos aquesta empresa, com li passa a qualsevol ciutadà, no hi hauria aquest tipus de condicions i de fraccionaments. Per tant, davant d’un plantejament erroni del govern del PSC del moment, amb el suport de Junts, nosaltres vam interposar aquest recurs i ara la justícia ens dóna la raó”.