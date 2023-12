Una desena de tions “amagats” al Vallès: on es troben?

S’acosta Nadal i per aquestes dates hi ha tradicions que es repeteixen cada any. Els tions no se la volen perdre. Els propers dies de festa poden ser un bon moment per descobrir el Vallès Occidental i alguns dels seus punts més emblemàtics. Una de les propostes és una activitat nadalenca que vol incentivar el turisme de proximitat i la descoberta del patrimoni natural i cultural. El repte, organitzat pel Consell Comarcal, és trobar 10 tions tot gaudint de la nostra comarca.

Qui vulgui trobar els deu exemplars haurà d’estar atent a les xarxes socials de Viu el Vallès, on s’aniran donant les pistes per trobar els tions durant les pròximes setmanes, fins que es localitzin tots. També es pot seguir la campanya a través del hashtag #10TionsAmagatsalVallès. Les pistes començaran a llançar a partir d’aquest dimecres 6 de desembre.

Com funciona la iniciativa?

Cada tió porta una etiqueta amb un codi QR que redirigeix a la pàgina web de Viu el Vallès, on es proposen altres espais a visitar propers a l’indret on es trobi amagat el tió. El codi també desvetlla una sorpresa per a qui trobi el tió.

Les persones que trobin els tions se’ls podran endur a casa com a record i també podran publicar la fotografia de la troballa per tal que es comparteixi des de les xarxes comarcals.