L’esperit nadalenc envaïrà aquest mes les biblioteques municipals de Sabadell, que tanquen l’any amb un seguit de propostes programades durant el mes de desembre. A la majoria d’equipaments hi haurà activitats de lectura amb animacions i contes i també tallers.

Els conta contes és una de les activitats que es podrà trobar a gairebé totes les biblioteques de la ciutat. S’han programat sessions per a famílies amb nens i nenes de 0 a 3 anys, i també alguna de 6 a 9 anys. “On és el meu Tió?”, a la Biblioteca del Sud, “Contes de llops” a Can Puiggener, o “És Nadal… i tinc contes per explicar. Petits Petits” a la Biblioteca dels Safareigs són algunes de les propostes de contes i lectures que s’hi podran trobar.

També s’han previst espectacles com “La biblioteca de Mr. Seguin. Un viatge literari i musical per l’obra de Josep Vallverdú”, a la biblioteca dels Safareigs. Una comèdia musical i literària, i a la vegada un homenatge musical a Josep Vallverdú escrit per l’autor català Jordi Folck. Així com també el tradicional concert de coral a la Biblioteca Vapor Badia a càrrec del Cor Ohana de l’Escola Municipal de Música i Conservatori Professional de Sabadell, que tindrà lloc el 19 de desembre a les 20 hores.

Pel que fa als tallers de Nadal, la Biblioteca de Ponent organitza un taller infantil per a nens i nenes a partir de 4 anys el 15 de desembre a les 18.30h. També hi haurà algun taller per aprendre tècniques com fer una litografia nadalenca, a la Biblioteca dels Safareigs, el 14 de desembre a les 18h.

Totes les activitats són gratuïtes, però algunes requereixen inscripció prèvia.