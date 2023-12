Què et sembla la possibilitat de rebaixar als 17 anys l’edat per conduir?

Un dels temes de la setmana en l’àmbit europeu és la possibilitat de rebaixar l’edat mínima per poder conduir un vehicle fins als 17 anys, un abans del que està permès fins ara a l’Estat espanyol. Els ministres de Transports de la UE aposten per crear un “esquema europeu” per permetre conduir a partir d’aquesta edat, sempre de manera acompanyada.

Aquesta és la posició que els titulars de Transports dels 27 van pactar dilluns de cara a les negociacions amb el Parlament Europeu, l’altre colegislador, per revisar les normes sobre el permís de conduir i l’intercanvi transfronterer d’informació sobre les infraccions de trànsit relacionades amb la seguretat viària. En la revisió, els 27 busquen que, alhora que es rebaixa l’edat per conduir, s’apliquin normes més estrictes als conductors novells almenys els primers dos anys.

Què et sembla la possibilitat de rebaixar un any l’edat per poder conduir? Hi estàs a favor? O ets partidari que es mantingui o s’endarrereixi el permís?