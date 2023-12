Instal·len onze panells informatius de trànsit

L’Ajuntament de Sabadell ha començat a instal·lar 11 panells informatius de trànsit a diferents punts d’accés al centre de la ciutat. Serviran per informar de la futura zona de baixes emissions, de qualsevol afectació a la mobilitat, així com d’esdeveniments importants que impliquin modificacions de trànsit. La instal·lació dels panells ha tingut un pressupost aproximat de 200.000 euros. També es poden utilitzar per a altres informacions rellevants per la ciutadania com afectacions en període de Festa Major, festes de barri, Nadal, curses, informació sobre episodis mediambientals, activació d’emergències de protecció civil, etc.

Es preveu que els panells entrin en funcionament a mitjans d’aquest mes de desembre, amb informació sobre afectacions del trànsit d’esdeveniments com la campanya de Nadal, la cavalcada de Reis i la passada de Sant Antoni. De moment funcionen en període de proves.

Els panells són lumínics – funcionen amb llums LED– i estan instal·lats a la carretera de Barcelona – ronda Ponent, Alemanya i Puig i Cadafalch; a Gran Via – Rambla; Tres Creus – Marquès de Comillas; Brujas – Vilarrúbias; plaça de les Dones del Tèxtil i Eix Macià – ronda de Zamenhof.

Pendents de la ZBE

L’Ajuntament de Sabadell ha rebut 1,7 milions d’euros dels fons europeus Next Generation per a la aplicació de la zona de baixes emissions (ZBE) i la millora del transport urbà (en digitalització, electrificació i eficiència de la flota). De la ZBE, s’ha definit la zona on s’ha d’aplicar, però encara no ha entrat en funcionament. El Govern i l’associació de municipis de l’Arc Metropolità –que presideix l’alcaldessa Marta Farrés– han establert uns criteris comuns d’implantació que contemplen aprovar les ordenances de regulació d’aquestes zones abans d’acabar el 2024 i que entrin en funcionament el gener del 2025, amb sancions a partir de maig d’aquell any.