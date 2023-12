Si aquestes obres no et diuen res, potser estàs “esbalaït”

Vicenç Ferreres exposa a Impaktes Visuals una mostra pictòrica que parteix d’una pregunta: Estem esbalaïts?. Es pot veure fins al 13 de desembre a la botiga i galeria situada al carrer Sant Francesc, 15. En aquesta darrera obra pictòrica, l’artista Vicenç Ferreres busca despertar consciències.

La pregunta “estem esbalaïts?” vol despertar consciències a través de personatges acolorits. Com per exemple, “una nena escoltant música amb auriculars”, en un entorn explosiu, que “reflecteix tot el que passa a Gaza”. També “un boxejador amb la mirada perduda que ha rebut molts cops a la vida”, comenta Ferreres. I una dona que s’esquinça els cabells, en memòria de Mahsa Amini, la jove que va morir assassinada pel règim d’Iran per dur el vel mal posat. Són quadres de gran format. N’hi ha un de més de tres metres.

“El color serveix com a eina llancívola” per cridar l’atenció dels visitants. “Mirades estupefactes, perdudes, de ràbia continguda… Alguns personatges anònims ens traslladen a la mobilització o al desencís”, diu la presentació de l’exposició, que acaba amb un missatge alertador: We are still just a rat in a cage (Encara som una rata en una gàbia). La tècnica pictòrica és mixta, en què pots veure les pinzellades del llenç.

Aniversari d’Impaktes Visuals

La botiga i galeria es farà major d’edat aquest desembre i ho celebrarà amb una gran festa, el 15 de desembre de 18 h a 23 h.

Hi haurà livepainting (demostracions de pintura en directe), cervesa, pica-pica. També hi haurà l’actuació de discjòqueis en directe a la botiga. El mateix dia s’inaugurarà una nova exposició que substituirà l’anterior: Twinkle Faders, dels artistes urbans BigVic, Ivan Övichm Sawyeron, Reb, Fullet i 6XDays.