Queralt Castellet, cinquena a la Copa del Món

Queralt Castellet ha acabat en la cinquena posició de la Copa del Món de Secret Garden, a la Xina. La sabadellenca, única europea de la final, s’ha quedat a vint punts d’entrar al podi amb una puntuació de 65.25. El calaix l’han omplert les amfitriones Xuetong Cai i Jiayu Liu (93.25 i 85.75, respectivament) i el tercer lloc ha estat per a l’estatunidenca Maddie Mastro amb una puntuació de 85.50.

La prova s’ha disputat en un lloc de bon record per a Castellet i és que a Secret Garden es va penjar la plata olímpica el 2022. En una temporada on té com a objectiu aconseguir el Globus de Vidre, la sabadellenca suma 45 punts a la primera prova de la temporada. La propera cita serà en una setmana, als Estats Units, amb la Cooper Mountain.