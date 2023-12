Grabu presenta ‘Blast’ a Sabadell: jazz, electrònica i música urbana

Arnau Grabolosa, que es presenta artísticament com a Grabu, a través dels teclats i sintetitzadors oferirà un concert de jazz amb tocs d’electrònica i música urbana, dissabte 16 de desembre a les 19 h a Espai Àgora. Per a l’ocasió, estarà acompanyat per Martí Cabarrocas, al saxofon. Grabu presentarà Blast, el seu EP de debut, que es va publicar el novembre del 2022.

Amb aquest àlbum, l’artista, un garrotxí amb arrels sabadellenques, vol expressar el seu “imaginari purament instrumental a través de cançons que viatgen a través de la improvisació”.

Grabu ha anat presentat el seu projecte per tot el territori català. Des de festivals de referència de Catalunya com el Festival Strenes, la FIM de Vila-seca, el Festival Jardins de Pedralbes o Vallviva. També ha estat programat al Jazztrònica, al Jamboree.