La nova temporada de Pastorets del Teatre Sant Vicenç comptarà amb 10 funcions, que com altres anys seran dividides entre els dos repartiments, que sumen unes 150 persones. L’obra més emblemàtica de l’entitat torna a pujar als escenaris aquest 16 de desembre. És el projecte de l’entitat més gran, on hi participen més de 200 persones, tant dalt l’escenari com darrere.

L’entitat preveu que hi assisteixin uns 2.000 sabadellencs. Les representacions, totes a les 17.30h, són els dies 16, 17, 23, 26 i 30 de desembre i 1, 6, 7, 14 i 21 de gener.

Els Pastorets són una cita clau al calendari nadalenc d’arreu de Catalunya amb una forta tradició de component familiar. La representació dels Pastorets, genuïna de la cultura catalana, combina la música, la dansa, el teatre, la història i la cultura popular, convertint-la en una experiència única.

Una dona al paper de Satanàs

Per primera vegada a la història de l’entitat, i també a la de la ciutat, el paper de Satanàs serà representat per una dona. L’equip de direcció creu que “a ple segle XXI era impensable que mai abans una dona hagués optat a poder representar aquest paper, sempre encarnat per homes”. El paper estarà interpretat per Carlota Gorgori i Esther Mas, un any després que Miquel Roselló pengés les banyes. Fa més de 80 anys que el Sant Vicenç representa els Pastorets.

Aquesta és la novetat més destacada de la proposta d’enguany que ha permès canviar algunes dinàmiques escèniques que consideren que “estaven fossilitzades i ha permès tenir una anhelada d’aire fresc a les funcions”.