Antoni Milla (Mossos): “Sabadell ha de ser segur, i així ho han de percebre els veïns”

Amb nou municipis i més de 300.000 habitants, Sabadell compta amb una de les àrees bàsiques policials de Mossos d’Esquadra (ABP) amb més activitat del país: l’any 2022, es van produir uns 14.000 delictes, uns 38 al dia. Fa unes setmanes, Antoni Milla (1967) va substituir Enric Cervelló com a màxim responsable del cos a Sabadell.

És el tercer cap de la comissaria en els últims cinc anys, i haurà de fer front a reptes locals, com incrementar la presència policial als carrers, i a desafiaments globals, com l’augment del frau i de l’assetjament a través d’internet.

Quina ciutat li ha deixat el fins ara responsable, Enric Cervelló? Sabadell passa per un bon moment, estable, en termes delinqüencials. Entre novembre del 2022 i octubre del 2023, els delictes es van incrementar un 1%. La pujada s’explica perquè hi ha moltes més estafes en línia. En canvi, van a la baixa tant els robatoris amb força (-10%) com els robatoris amb violència o intimidació (-20%). L’Enric també m’ha deixat un bon equip i tots els fils oberts amb institucions, entitats i empreses de la ciutat. És complicat millorar-ho, però ho intentaré.

Quins objectius immediats es marca com a nou cap? Fer-ho el millor possible com a servei públic que som. Arribar a la delinqüència zero és impossible, però podem fer més: hi haurà més coordinació amb la Policia Municipal i posarem més esforços en la proximitat, un dels segells distintius de Mossos. La feina dels Mossos es demostra amb números objectius, però també a través de les sensacions: la ciutat ha de ser segura, i els veïns també han de percebre que és així. Per això, hem de ser a tots els barris, amb patrulles d’uniforme a peu de carrer i tenir un contacte constant amb ciutadans i entitats per poder escoltar els seus neguits.

Han anat arribant noves fornades de Mossos. Quants agents hi ha a Sabadell? Hi ha una previsió de créixer? Actualment som al voltant d’uns 270 agents, la gran majoria destinats a Sabadell i la resta a la comissaria de Santa Perpètua, que també depèn de l’Àrea Bàsica Policial. A mesura que surtin noves promocions, hi haurà un increment de personal proporcional a la plantilla i a problemàtiques del nostre àmbit d’actuació.

Vuit de cada deu delictes a la ciutat són furts o robatoris, la gran majoria concentrats als eixos comercials, com la Rambla i l’avinguda de Matadepera, segons dades de la Policia Municipal. Hi estem a sobre. Les zones més concorregudes estan vigilades durant tot l’any. Ara, per Nadal, ho hem reforçat amb el Pla Grèvol coordinat entre Mossos i Policia Municipal. Li puc assegurar que a cada torn tenim agents d’uniforme, ben visibles, i també de paisà per poder detectar furts i robatoris amb discreció.

Entre gener i octubre, es van denunciar 3.580 estafes a l’ABP de Sabadell, deu vegades més que fa una dècada. Moltes es duen a terme des de l’estranger, fins i tot fora de la UE. Com combaten un problema global des d’una comissaria de Sabadell? L’important creixement del frau en línia provoca que els furts i les estafes representin el 80% dels delictes contra el patrimoni a Sabadell. Les tècniques de tota la vida –la falsa revisió del gas, els furts de pensions a jubilats– continuen, però ara el perill és a internet. Ens trobem amb casos professionals com el phishing, com fer una rèplica exacta d’una pàgina d’una entitat bancària, fins a particulars que enganyen a través de plataformes de compravenda. Et venen una talladora de gespa de Zamora, pagues i no t’arriba. El venedor desapareix del mapa i el número de telèfon desapareix… Tot s’està derivant a la regió policial virtual, una estructura de Mossos creada enguany per combatre els delictes a la xarxa i identificar els grups organitzats que hi ha al darrere de les estafes i des d’on operen, i es treballa en coordinació amb Policia Nacional i Guàrdia Civil.

Les plantacions de marihuana també s’han disparat. Endesa afirmava que el 38% de la llum punxada a la ciutat correspon al cultiu de droga. El combat al cultiu i el tràfic de marihuana és un dels nostres objectius principals. El nombre de plantacions a Catalunya i a tot l’Estat ha crescut pel bon clima i la proximitat amb la frontera. A Sabadell n’hem intervingut algunes, la majoria d’indoor, que identifiquem a través de consums disparats de llum i també a través de l’olor que puguin percebre veïns o patrulles, i utilitzem helicòpters i drons amb càmeres tèrmiques per detectar els cultius des de l’aire. És un avantatge que l’equip de Drons estigui al complex Égara, perquè és a prop i sempre hi podem comptar.

L’augment de casos de tinença il·lícita d’armes es vincula a la proliferació de plantacions. Què estan fent al respecte? La llei deixa molt clar qui, on i per a què es pot fer servir una arma. Estem posant esforços per erradicar les armes de foc i sobretot les armes blanques al carrer. Accedir a un ganivet o a una navalla és més fàcil que a una pistola. Per aquest motiu, hem incrementat els controls sobre espais d’oci com discoteques, als espectacles esportius i a llocs concorreguts com les estacions de tren, on fem escorcolls.

El 2022 va tancar amb 865 denúncies per violència masclista en mans dels jutjats, un rècord històric. Estem davant d’una involució o hi ha més consciència i es denuncia més? Vull pensar que tenim una joventut formada i conscienciada. Jo soc boomer i crec que el rol que volíem jugar amb 16 anys no és el mateix que el dels adolescents d’avui dia. Comportaments que fa trenta o quaranta anys s’acceptaven ara no es poden tolerar. Les noies tenen un empoderament total i no en deixen passar ni una. En aquest sentit, els Mossos també tenim clar que qualsevol agressió és un delicte i s’ha de perseguir, i a través de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat fem xerrades a escoles i instituts sobre ciberassetjament (sexting, grooming…) i també donem resposta a qualsevol classe de violències a través del Grup d’Atenció a la Víctima (GAV).