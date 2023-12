El Vapor Buxeda Vell serà una de les subseus de la biennal d’art Manifesta

La biennal d’art Manifesta se celebrarà l’any que ve a Catalunya i tindrà diverses seus i subseus, una de les quals serà el Vapor Buxeda Vell de Sabadell. La mostra també tindrà el segell del sabadellenc Óscar Abril Ascaso, que és historiador de l’art i un dels membres de l’equip artístic del projecte.

Manifesta celebrarà la seva 15a edició del 8 de setembre al 24 de novembre de 2024 i serà una mostra d’art, exposicions i projectes en llocs emblemàtics com el Vapor Buxeda Vell en el cas de Sabadell.

Durant la presentació de les seus catalanes, aquest dimecres, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va afirmar que Manifesta és “un repte que, als països que el rebem, ens ajuda a remirar-nos, a repensar-nos, a reimaginar-nos; a conèixer-nos i reconèixer-nos una i una altra vegada, a través d’una gran quantitat de projectes artístics i d’espais”. També va apuntar que la biennal és una oportunitat per mostrar “l’àrea metropolitana tan extensa i tan culturalment rica que tenim al voltant de la nostra capital, Barcelona. Estem segurs que Manifesta ens permetrà aprofundir en el nostre entorn i alhora ens obrirà a noves mirades que tenim moltes ganes de veure, de sentir, de gaudir”.

Entre les altres seus de la mostra hi haurà les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que obriran les seves portes per primera vegada al públic i es podrà visitar una exposició a la sala de turbines i als espais exteriors. El monestir de Sant Cugat i la casa Gomis d’El Prat de Llobregat són altres seus del projecte, així com la seu de l’antiga editorial Gustavo Gili de Barcelona (c. Rosselló, 87-89).