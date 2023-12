El debat sobre el consum de tabac en terrasses de bars i restaurants ha tornat a la primera plana política aquesta setmana. La nova ministra de Sanitat, Mónica García, va defensar la voluntat de reprendre el pla antitabac que va quedar en un calaix amb la seva predecessora, Carolina Darias. A més de les cigarretes, apunta també als vapejadors, sobre els quals pretén limitar i regular el seu ús.

La notícia ha estat rebuda amb cert escepticisme i certa distància per part del sector de la restauració a Sabadell. La majoria observen amb reserves la posició del ministeri, encara lluny d’aplicar-se amb la redacció d’una nova llei. Els establiments de la ciutat, en general, consideren que la decisió s’ha d’estudiar a fons per preveure les conseqüències que pot tenir, sobretot perquè pot traslladar el fum a altres zones al voltant dels establiments.

“El fum molestaria els veïns”

Sobre aquesta qüestió, l’Antonio, encarregat d’El Musical, al carrer de l’Advocat Cirera, considera que és una mala opció i aposta per obrir el debat i replantejar la fórmula per ser més eficients. “Faria que la gent sortís de la terrassa i es desplacés a llocs on molestaria els veïns“, avisa. I assenyala que qui no vol fumar ja té l’opció de quedar-se dins per no patir les conseqüències del fum. En la mateixa línia, diversos restauradors del Centre coincideixen que la decisió ompliria punts com el passeig de la Plaça Major de gent fumant, un fet que també seria perjudicial per aquells que passin per l’indret.

La Rosa Maria Ortega, del Bar La Salud, es pronuncia en un sentit similar i alerta que la decisió els trauria clients. “És absurd. No estaran asseguts fumant, però marxaran al costat. Seria com tornar a l’època Covid“, apunta. El local, davant de la Gran Via, ja va viure una situació similar amb les restriccions per la pandèmia. “Tothom s’arrepenjava a la barana i això generava problemes. Estem cansats de ser policies. El veto comportaria confrontació”, afegint que haver d’adoptar aquesta posició amb els consumidors perjudicaria el prestigi i la seva relació amb la clientela. “A dins, servim menús i molta gent ja surt a fer el cafè amb la cigarreta quan acaba. Si volen que no es fumi, que no venguin tabac i s’acabaria el problema“, sentencia contundent.

Com ho veuen els fumadors?

Per als fumadors, la decisió també impactaria de ple en els seus hàbits. “Com a fumador, t’has d’adaptar. Ja se’ns va fer estrany quan es va prohibir a dins dels locals i ara ho veiem bé. Altres comunitats ja ho fan també a fora i suposo que seria qüestió d’acostumar-se”, reflexiona Daniel Mayor, que a més és també restaurador. Ell advoca per la responsabilitat individual de cada fumador, en favor del civisme ciutadà. “Si estic a una terrassa i hi ha nens petits, per exemple, igualment ja no fumo”, precisa sobre l’esperit de la hipotètica futura norma.

A més, altres fumadors remarquen que la mesura podria suposar un cop de mà per aquells que vulguin deixar-ho. “Però pels que no tenen cap mena d’intenció, crearà síndrome d’abstinència. Si volen anar als bars, com va passar durant la pandèmia, s’hauran d’aixecar uns metres més enllà”, indiquen. La decisió podria fer que els fumadors deixin d’anar als bars, una espècie de “refugi” on encendre la cigarreta. “Molts cops és un ritual. Aquesta norma trenca la rutina, però obre la porta a noves pràctiques més saludables. Som animals de costums, i no poder-ho fer serà beneficiós perquè el percentatge de fumadors baixi encara més”, conclouen.

Un pas que ja s’ha fet a l’interior dels locals

El món de l’hostaleria ja s’ha hagut d’adaptar en els darrers anys a les mesures per eliminar el fum dels espais tancats. Al Bar Urgell, de la Creu Alta, expliquen que ells fins i tot han optat per treure les màquines de tabac, veient que el consum ha disminuït molt en els últims anys. “Ens hem d’adaptar a les noves realitats. També formem part de la societat i des de la nostra posició també hem de contribuir-hi”, sintetitza des de l’establiment el Federico.

En cas d’adoptar-se definitivament la mesura en l’àmbit estatal, s’integraria un veto que ja és present en alguns territoris. Fent front a les veus crítiques amb la proposta, la ministra va argumentar que el 76% de la població està d’acord en prohibir el fum en aquests espais, en un pas més per controlar els hàbits tabàquics. “Si ens remuntem a la primera llei del tabac va ser polèmica i ningú se li acudeix a dia d’avui pensar que els espais lliures de fum són un error, són un encert i els ampliarem”, sentenciava fa uns dies García en una entrevista radiofònica.