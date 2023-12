Nadal és època de regals, però també d’actes solidaris. Sota aquesta premissa va néixer ara fa 10 anys el Mercat de Nadal d’Art en Viu, el qual enguany ha sumat una edició més en col·laboració amb la Fundació Atendis. En aquesta ocasió l’indret escollit pel mercat ha estat el vestíbul de l‘antiga Caixa de Sabadell-actual edifici de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.

Cita solidària

La cita ha comptat amb una trentena de parades d’artesans i artistes diversos, tot i que s’han prioritzat els sabadellencs per promocionar el comerç local. Així ho han expressat Isabel Casanovas, Beli Martí i Montse Lorente, organitzadores de la cita i membres d’Art en Viu. “Hem aprofitat la jornada per una bona causa i també per donar vida a l’espai”, ha explicat Casanovas.

Com a novetat de l’acte s’han afegit 3 parades de menjar. Una petita innovació que ha generat il·lusió entre les organitzadores. “Vam començar fa 10 anys amb un acte més íntim, amb el temps s’ha fet gran i a més a més serveix per a una bona causa”, ha assegurat Lorente. I és que la major part dels fons obtinguts amb el Mercat de Nadal es destinen a actes socials de la Fundació Atendis, amb qui col·laboren des de fa 2 anys.

El Mercat de Nadal ha tingut molt bona rebuda, fet que s’ha traduït amb una bona presència de públic durant tot el cap de setmana. Des d’Art en Viu confien que les jornades d’enguany siguin positives i es pugui arribar als 800 € aconseguits en l’anterior edició.

Fotos Aina Torres