El Carrilet de Nadal ja circula per Sabadell: consulta horaris i parades

El Carrilet de Nadal és un dels grans atractius de la campanya a Sabadell. Un reclam per als més petits i les famílies per gaudir d’un trajecte màgic i marcat per l’esperit d’aquestes dates. Enguany, ja ha començat a circular i ho farà fins al pròxim 4 de gener del 2024, just abans de l’arribada de Ses Majestats a la nostra ciutat.

Vine i puja al 🚂Carrilet de Nadal a #Sabadell🔔 📆Circula per la ciutat, de dilluns a divendres, matí i tarda

👉Dies 25, 26, 31 i 1 de gener, NO hi haurà servei 🚏Consulteu horaris a les parades i a 🌐https://t.co/EhOGoHuyT9#NadalSabadell #CiutatdelNadal #ElNadalqueSomies pic.twitter.com/Td7OsLOV35 — Ajuntament Sabadell (@Aj_Sabadell) December 15, 2023

El carrilet circula de dilluns a divendres, però el servei s’interromp dissabtes, diumenges i els dies 25, 26 i 31 de desembre de 2023 i 1 de gener de 2024. I compte! L’Ajuntament recorda que només és pot fer un trajecte, perquè tothom en pugui gaudir, sense reserva prèvia ni tiquet.

Trajecte i Horari

1. NORD: Av. de Matadepera, 171 – 2. CENTRE: Plaça del Dr. Robert. 10.30 a 10.55 h

2. CENTRE: Plaça del Dr. Robert – 3. SUD: Parc Central del Vallès (parada TUS). 11:00 a 11:25 h

3. SUD: Parc Central del Vallès (parada TUS) – 4. CENTRE: Rambla, 47. 11:30 a 11:55 h

4. CENTRE: Rambla, 47 – 5. NORD: Plaça del Pi (parada TUS). 12:00 a 12:25 h

1. NORD: Av. de Matadepera, 171 – 2. CENTRE: Plaça del Dr. Robert. 12:30 a 12:55 h

2. CENTRE: Plaça del Dr. Robert – 3. SUD: Parc Central del Vallès (parada TUS). 13:00 a 13:25 h

3. SUD: Parc Central del Vallès (parada TUS) – 4. CENTRE: Rambla, 47. 13:30 a 13:55 h

4. CENTRE: Rambla, 47 – 5. NORD: Plaça del Pi (parada TUS). 13:55 a 14:30 h

1. NORD: Av. de Matadepera, 171 – 2. CENTRE: Plaça del Dr. Robert. 16.30 a 16.55 h

2. CENTRE: Plaça del Dr. Robert – 3. SUD: Parc Central del Vallès (parada TUS). 17:00 a 17:25 h

3. SUD: Parc Central del Vallès (parada TUS) – 4. CENTRE: Rambla, 47. 17:30 a 17:55 h

4. CENTRE: Rambla, 47 – 5. NORD: Plaça del Pi (parada TUS). 18:00 a 18:25 h

1. NORD: Av. de Matadepera, 171 – 2. CENTRE: Plaça del Dr. Robert. 18:30 a 18:55 h

2. CENTRE: Plaça del Dr. Robert – 3. SUD: Parc Central del Vallès (parada TUS). 19:00 a 19:25 h

3. SUD: Parc Central del Vallès (parada TUS) – 4. CENTRE: Rambla, 47. 19:30 a 19:55 h

4. CENTRE: Rambla, 47 – 5. NORD: Plaça del Pi (parada TUS). 19:55 a 20:30 h