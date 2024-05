Aquest diumenge, a les 10 hores, es donava el tret de sortida de la 34a edició de la Diada de la Bicicleta, una trobada esportiva consolidada en el calendari a Barberà del Vallès. La cita va tenir molt bona acollida i la participació de ciclistes de totes les edats va ser molt alta. Amb inici davant la IEM Can Llobet, la ciutadania es va anar aplegant amb la samarreta d’aquesta edició fins a l’hora de la convocatòria.

Les bicis van encarar un recorregut de 7,5 km pels carrers de la ciutat, amb un final de festa al Parc del Bosc de Can Gorgs, on esperava la tradicional botifarrada. Prop de 1.300 persones han participat en aquesta edició, segons fonts municipals.

L’activitat va arribar amb la col·laboració d’entitats voluntàries com la Penya Ciclista Barberà, AV Can Gorgs 2, i AV La Romànica. També, cal destacar la col·laboració de Protecció Civil, Policia Local, la Brigada Municipal i SABEMSA per dur a terme una nova edició de la Diada.

Ahir vam gaudir de la magnífica 34 diada de la bicicleta!

Vull agrair a totes les persones voluntàries, a l’associació de veïns de Can Gorgs, de la Romànica i a l’associació de ciclistes de Barberà en gran treball que han realitzat per tal que el dia d’avui fos extraordinari. pic.twitter.com/roktasoIbt — Xavier Garcés (@xaviergarcesbdv) May 6, 2024

L’alcalde barberenc, Xavier Garcés, ha celebrat amb un missatge a les xarxes socials la bona acollida de la proposta, amb un vídeo amb alguns dels moments més destacats.