Durant el cap de setmana la unitat de trànsit de la Policia Municipal de Sabadell ha realitzat controls d’alcoholèmia i drogues a diferents punts de la ciutat. D’aquests, onze van resultar positius, dels quals en sis casos es va interposar una sanció administrativa i en cinc més es van instruir diligències judicials.

Un dels conductors aturats va acabar detingut per conducció temerària i resistència i desobediència als agents de l’autoritat. En total, una vintena de persones van ser denunciades per conductes incíviques al volant.

Dels controls, un conductor va donar positiu en el drogotest. També es van confeccionar vuit denúncies per circular sense ITV, dues per conduir sense permís i una per fer ús del telèfon mòbil al volant.