The Tyets, Premi Capital de la Sardana pel seu èxit ‘Coti x coti’

El duet maresmenc The Tyets ha recollit dissabte el Premi Capital de la Sardana en la categoria d’Iniciatives Renovadores atorgats per la Comissió Capital de la Sardana, que n’ha valorat la combinació de reggaeton i sardana que han fet a ‘Coti x coti’, un dels èxits musicals d’aquest 2023.La gala dels premis, celebrada a Sant Cugat del Vallès, ha estat l’escenari perquè The Tyets interpretés el tema amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.

Alhora, la cerimònia va servir per entregar el Premi Capital de la Sardana a la Dedicació a Maria Antònia Fernàndez i Montserrat Mauné; el de Promoció i Difusió a Foment Girona i a l’associació d’artistes AIE; el de Mitjans de Comunicació, que ha recaigut en Ràdio Castellar, Ràdio Estel i el diari ‘Segre’, i el de Recuperació Històrica, que ha recfonegut el projecte Sardanistes de Ponent d’ACSTELL.

El president de la Confederació Sardanista, Xavier Tresserras, va aprofitar l’acte per demanar a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, el suport de la Generalitat per fer que la sardana esdevingui Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco. Garriga, de la seva banda, va defensar que aquesta dansa “és un exemple que el món de la cultura popular està ben actiu, adaptant-se als nous temps i a les noves generacions”.