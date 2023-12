Leanbio invertirà 20 milions d’euros a Sant Quirze

Leanbio, empresa catalana que fabrica productes biològics per als sectors farmacèutics i biofarmacèutics, invertirà 20 milions d’euros a la seva planta de Sant Quirze del Vallès.

Amb aquesta ampliació de les instal·lacions de la companyia –3.500 m²– hi haurà tres línies de producció que tindran la capacitat de fabricar, tant proteïnes recombinants i anticossos en diversos sistemes d’expressió, així com ADN plasmídic i ARN missatger per a teràpies avançades dins del sector biofarmacèutic. A més, inclourà laboratoris de desenvolupament, zones d’escalat, plantes de pilot de producció i control de qualitat.

La planta, que estarà completament operativa a partir del 2025, incorporarà equips d’última generació, convertint-se en un referent europeu, facilitant l’accés a la producció de fàrmacs altament complexos i de primera necessitat. Així mateix, la companyia catalana disposarà d’un impuls clau per al seu creixement com a desenvolupador de tecnologia, processos i productes biològics per a tercers.

Aquesta ampliació a Sant Quirze és fruit d’una demanda creixent de projectes d’àmbit global per a donar servei tant a multinacionals com a empreses emergents en la fabricació de biològics innovadors i bio similars. En aquest sentit, Leanbio ja compta amb acords estratègics amb grans empreses d’àmbit global.