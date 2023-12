Prop d’una cinquantena de veïns afectats per un tall en el subministrament elèctric al Centre

Prop d’una cinquantena de veïns del barri del Centre de Sabadell s’han vist afectats per un tall en el subministrament elèctric a primera hora d’aquest dimarts. Segons apunten fonts d’Endesa, es tracta d’uns treballs programats que se centren en l’ampliació de la infraestructura a la ciutat, amb la instal·lació d’una nova escomesa elèctrica.

Concretament, el tall afecta 44 clients al voltant del carrer de Ferran Casablancas, a l’altura del número 56 -on s’està duent a terme la construcció d’un nou edifici- i altres carrers de l’entorn com el de Montserrat. Les tasques han començat a les vuit del matí i es preveu que abans de les 11 hagin finalitzat, permetent que els veïns de l’indret recuperin el subministrament elèctric.

Tot i que segons han precisat des de la companyia elèctrica l’afectació ha estat notificada els darrers dies a través de cartells a la zona, diversos veïns alerten que no coneixien l’actuació i que no han rebut cap avís del tall. Entre els afectats hi ha persones amb problemes de mobilitat que s’han vist sorpresos per la situació, que els ha impedit operar amb normalitat.