El Sabadell-Tarazona canvia de dia: es jugarà el 4 de gener a les 19 hores

El primer compromís del Centre d’Esports el 2024 ha canviat de data i horari. El duel contra la SD Tarazona estava programat pel dimarts 2 de gener a les 21 hores, un horari força intempestiu. Els dos clubs van fer consultes i una petició formal a la Federació Espanyola de futbol i, finalment, han trobat una resposta positiva: el duel es jugarà definitivament el dijous 4 de gener a les 19 hores.

De fet, no tenia cap sentit jugar un dimarts, després de l’aturada nadalenca, i encara menys fer-ho a les 9 del vespre amb temperatures probablement gèlides. Es tracta d’un partit fonamental per a les aspiracions de permanència del conjunt arlequinat perquè el Tarazona es troba ara mateix a 7 punts del Sabadell. Pot ser una gran oportunitat per escurçar diferències abans d’acabar la primera volta, el 14 de gener, contra el Cornellà a Palamós.

Amb aquest retoc, també canviarà la visita que tenia prevista el Centre d’Esports als nens ingressats a l’Hospital Taulí, marcada en principi pel 4 de gener. S’haurà de buscar una alternativa. Abans, el 27 de desembre faran una visita a l’hospital Quirón Salut de Sant Cugat del Vallès.