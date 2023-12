L’Escola Pia acomiada el 2023 amb una derrota

L’Escola Pia va tancar el 2023 amb una ensopegada a Can Colapi davant el filial d’Industrias Santa Coloma (3-5). El conjunt de Pedro Donoso no va poder revertir la mala dinàmica i marxar a l’aturada nadalenca en una situació més còmoda. Malgrat que els escolapis van portar el ritme en el marcador a la primera meitat, els colomencs van capgirar-lo a la segona.

Aleix Canet va inaugurar el marcador i, després que Matias Leguizamon igualés, Carlos Povedano va posar el 2 a 1 al descans. Després del pas per vestidors, l’intercanvi de cops va ser constant. Miquel González va empatar, però Jordi Sardà va respondre immediatament amb el mínim avantatge de nou. Poc va durar l’alegria a Can Colapi i Akim Ràfols va posar el 3 a 3 i pocs minuts més tard, el mateix Ràfols va posar per davant en el marcador als barcelonins per primera vegada en el partit.

Sobre la botzina i en l’intent a la deseperada d’igualar dels escolapis, Ivan Bonillo va posar el definitiu 3 a 5. L’Escola Pia acumula, amb aquesta, cinc jornades consecutives sense guanyar amb només un punt dels darrers quinze i suma només un triomf en deu partits a Segona B. Els de Pedro Donoso estrenaran el 2024 a la pista d’un dels equips de la zona baixa, el Valencia, el dia 13 de gener.

El CNS vol tancar amb triomf un any històric

El CN Sabadell, per la seva banda, finalitzarà el 2023 aquest dissabte (19:30) en la visita del Montsant al Pavelló Nord. L’equip nedador arriba a l’enfrontament després de sortir de la zona de ‘play-off’ per primera vegada en nou jornades i suma dues derrotes consecutives després de la golejada que va aconseguir al derbi. Els de Pau Machado buscaran retrobar-se amb el triomf i tancar un any històric de la millor manera possible.

El rival, el Montsant, és un dels equips de la zona baixa de la taula. El conjunt barceloní es troba penúltim amb dues victòries, dos empats i nou derrotes, però arriba en bona dinàmica després de sumar set dels seus vuit punts a les darreres tres jornades. Abans del partit, el CNS presentarà els seus equips de futbol sala al Pavelló Nord.