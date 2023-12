L’esperit solidari impregna el Nadal: les joguines més solidàries

Són els veritables reis d’Orient. Treballen sense fer soroll perquè el dia de Nadal i de Reis cap infant es quedi sense desembolicar el seu regal o sense una neula de xocolata a taula. Creu Roja Sabadell, un grup de voluntaris de l’església la Puríssima i la Hermandad Nuestra Señora Virgen de la Fuensanta s’arremanguen cada any per fer treure un somriure a centenars d’infants de Sabadell.

Creu Roja Sabadell ha començat a repartir joguines a més de 650 infants de Sabadell en un any on han caigut les donacions de particulars. La inflació i la pèrdua de poder adquisitiu han desincentivat la compra de regals per als nens que ho necessiten. Temen quedar-se sense estoc per la campanya de l’any vinent. “Amb 30 euros ja no et pot comprar una joguina, les donacions han caigut al voltant d’un 60%”, exposa David Jové, coordinador de Creu Roja Sabadell.

Les donacions baixen, però la necessitat encara hi és. “Preveiem repartir joguines al mateix nombre d’infants que l’any passat”, sosté Montse Font, presidenta de Creu Roja Sabadell, que defensa la importància d’aquesta campanya. “El lleure és molt important, els ajuda a desenvolupar els sentits, habilitats socials i psicomotores”, afegeix Núria Macià, referent de Joventut de Creu Roja Sabadell.

Un racó de la Puríssima

També un grup de voluntàries de la Puríssima s’encarreguen cada any de recollir i emmagatzemar joguines per a entregar-les a centenars d’infants de la ciutat que ho necessiten.

El que els ha sorprès d’enguany, al contrari del que ha passat a la Creu Roja, és que les donacions de particulars s’ha disparat. “Molta gent anònima ens deixa joguines, la gent està molt sensibilitzada”, explica Rosa Puig, membre de la Comissió de Joguines de la parròquia de la Puríssima. I també aportacions econòmiques: Puig recorda com hi ha persones que han donat fins a mil euros. “Ens ajuda molt a comprar més joguines”, explica.

Des de la Puríssima no només reparteixen lots a les famílies que els hi consta que estan passant un mal moment, moltes derivades des de Càritas, també són potes col·laboradores de la campanya que impulsa la Creu Roja i els hi ofereixen també les joguines que han pogut recollir.

Una de les experiències més colpidores que recorda la Rosa Puig és el testimoni d’una àvia que no podia comprar un detall als seus nets. “Que aquesta senyora em demani una abraçada… omple molt”, expressa la dona. És el motor que les impulsa a continuar. A estar al costat d’aquell qui ho necessita.

Neules a cada taula

L’Hermandad de la Fuensanta també organitza la seva particular recollida d’aliments per a que ningú es quedi sense un bon àpat per Nadal. Enguany, l’entitat de Ca n’Oriac ha repartit uns quaranta lots a famílies del nord de la ciutat, però també de la resta de Sabadell.