Doble podi per al CN Sabadell a la Copa d’Espanya de natació

El Club Natació Sabadell ha repetit la seva presència al podi de la categoria masculina i femenina de la Copa d’Espanya de natació de clubs de Divisió d’Honor. Els sabadellencs han acabat tercers en ambdues categories, però lluny de guanyar. Dirigits per Jose Antonio del Castillo, els dos equips compostos per 27 nedadors (13 homes i 14 dones) arribaven a la piscina Nova de l’Escullera del CN Barcelona amb opcions de podi, i han fet bons els pronòstics.

A la categoria masculina, comandats per Sergio de Celis o Carles Coll, els del Club Natació han aconseguit 423,5 punts, acabant per sota del CN Terrassa (493,5) i el Real Canoe (587), que ha revalidat el seu títol fent valer la condició de favorit. Tampoc hi ha hagut sorpreses a la categoria femenina on el CN Sant Andreu (653 punts) ha arrasat amb el seu onzè campionat consecutiu. El Gredos San Diego (422 pts) ha pujat al segon esglaó i les sabadellenques capitanejades per Marina Garcia, al tercer (404 pts).