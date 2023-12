Coac: “Màquines? L’agent comercial sempre és necessari”

El Col·legi d’Agents Comercials de Sabadell (Coac) clourà el primer any des de la nova seu, amb diversos reptes sobre la taula, mentre ja mira de reüll l’any 2026, quan celebrarà el centenari. Abans, però, la junta encapçalada per Pere Carrió treballa amb l’objectiu de fer créixer un col·legi, que avui dia compta amb més de 130 associats –el quart col·legi, per darrere Barcelona, Girona i Tarragona–. “El creixement vegetatiu és bo, superant amb escreix les baixes. Però volem aconseguir atraure més públic jove, reticent avui dia, perquè un sou variable fa mandra, por i genera incertesa, encara que un agent comercial no té sostre salarial”, apunta el president Carrió, al capdavant del Coac des del passat març del 2021.

En aquesta línia, el comercial explica que l’entitat centra bona part dels esforços en potenciar les xarxes socials per arribar al públic jove, amb l’objectiu de rejovenir el col·legi i la importància del paper que juga el Coac: “els agents comercials col·legiats són els únics que tenen l’avantatge fiscal de poder-se deduir totes les despeses del cotxe. I només ho podem ser nosaltres, que som epígraf 511 i col·legiats”, afegeix.

Noves tecnologies i el centenari

Paral·lelament, de cara al 2024, el Col·legi d’Agents Comercials de Sabadell es marca l’objectiu d’organitzar xerrades obertes a la ciutat, on en algunes s’abordarà el paper que juga i jugaran les noves tecnologies: “Ens hem d’adaptar-hi, i encera que estiguem envoltats de massa màquines, l’agent comercial sempre serà necessari. La nostra figura és clau per relacionar l’empresa amb el client, sigui distribuïdor o final”, defensa Carrió.

En aquesta línia, el Coac voldrà potenciar la formació, fent èmfasi en la intel·ligència artificial perquè tal com assegura el president, “ha arribat per quedar-s’hi, i si no ens posem les piles, quedarem desfasats”.

Un any en el qual l’entitat començarà els preparatius per al seu centenari, l’any 2026.