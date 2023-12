La màgia del Tió arriba a La Concòrdia

Nadal ja és aquí i és viu amb intensitat als carrers de Sabadell. A cada barri se celebren activitats i, en aquesta ocasió, el lloc escollit ha estat el barri de La Concòrdia. És per això que aquest dissabte a la tarda els més menuts han gaudit d’una jornada plena de màgia nadalenca amb la presència del tió i del patge del rei Baltasar.

L’expectació per la cita era màxima, fet que s’ha pogut comprovar des de ben d’hora amb una llarga cua que feia la volta a la plaça. Abans, però, els presents han pogut recollir un tros de coca per berenar-gentilesa de l’AV del barri i col·laboradors de l’acte. A continuació cadascú ha hagut de fer un xic d’espera i, finalment, han pogut rebre els regals màgics del Tió-prop de 600 preparats per a l’ocasió- i donar la carta amb els seus desitjos al patge del rei Baltasar.

Infants feliços

Desenes de famílies s’han acostat a la cita amb els petits de casa i, per les seves cares de satisfacció, tot fa pensar que ho han gaudit d’allò més. Un dels casos és el de Luís Soto, qui ha vingut amb els seus fills. “Nosaltres som veïns del barri i venim cada any, sobretot ho fem pels petits que els fa molta il·lusió rebre algun regal”, ha afirmat. Per Soto actes com aquests “estan molt bé perquè serveixen per fer comunitat i acostar l’esperit nadalenc als infants” i permeten” passar una tarda entretinguda en família”.

Per Janet Zambrana Nadal és “una època màgica” i un moment molt especial per a la seva família. “Ens agrada moltíssim Nadal i sobretot els regals” ha afirmat rient. En el seu cas són habituals dels actes del Tió al barri i acostumen a anar-hi perquè “fer cagar el tió és molt divertit i sempre ens toca algun premi xulo”.

Un altre punt de vista és el de José Manuel García. Ell és veí de La Creu Alta i també du anualment als seus petits a l’acte. “Per nosaltres Nadal és una època màgica en la qual ens reunim amb la família i sempre fem una gran festa”, ha afirmat. “Ens trobem en una època de petits detalls i actes com aquests sempre ajuden al fet que tothom marxi a casa amb un somriure i un regalet”, ha afegit.

Finalment, després d’una tarda intensa, tots els presents han pogut endur-se el seu obsequi. Un petit premi per encarar de la millor manera les festes de Nadal que s’encetaran els pròxims dies.