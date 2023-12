Èxit rotund dels Pastorets del Sant Vicenç

“Nadal no és Nadal si no hi ha Els Pastorets“. Això es podia escoltar aquest cap de setmana a l’exterior del Teatre Sant Vicenç. Per sort, i fidels a la cita, a l’escenari creualtenc s’ha pogut tornar a veure i viure el clàssic nadalenc. Una obra que, mantenint la tradició, però innovant en alguns aspectes ha tornat a aconseguir un ple absolut al teatre i també ha fet gaudir d’allò més al seu públic.

Tradició i novetats

De pastorets al Sant Vicenç se n’han vist molts. I és que 80 anys de representacions ininterrompudes han deixat un gran bagatge al teatre del barri. En aquesta ocasió la fórmula creada per Folch Torres es manté, tot incorporant una gran novetat. Aquesta la trobem al paper de Satanàs, interpretat per primer cop per dues actrius. Altres petits detalls dins l’argument també es veuen modificats i, sense caure en espòilers, es pot dir que s’integren molt bé en la trama original.

A l’obra d’enguany també destaquen les decoracions molt ben encertades i el vestuari, sobretot els dels dimonis i àngels. De la mateixa manera també ho fan la il·luminació i els efectes especials, principalment en les escenes que ens presenten l’infern i la maldat dels pecats capitals.

En aquesta edició tornem a trobar un Lluquet i Rovelló, molt divertits, protagonitzant una història plena de diàlegs lírics i escenes musicals. Tot ben preparat en un gran desplegament del Sant Vicenç que reuneix prop de 150 dels seus actors dalt l’escenari.

L’espectacle, que es va estrenar el passat 15 de desembre amb gran èxit, es podrà veure fins al pròxim 21 de gener sempre a la mateixa hora, les 17:30 h.

Fotos David Chao