Els botiguers de Sabadell encaren Nadal “amb molta il·lusió”

Nadal és època de sopars, retrobaments, festa i també regals. És per això que els dies previs a les jornades assenyalades tothom corre a buscar el millor detall, omplint les botigues de la ciutat de compradors. Perquè sí, les botigues de tota la vida encara juguen un paper clau en aquest període de l’any. I és que en aquests establiments també és possible trobar aquella joguina o peça de roba que se’t resisteix. Per conèixer com viuen aquestes dates hem preguntat a alguns comerços de la ciutat.

Època especial

Comencem la nostra visita a Kankius, botiga de llaminadures. Entre dolços ens rep Helena Blanco, la seva propietària. “A mi Nadal em fa molta il·lusió i per això preparem la campanya amb força antelació”, explica. Per ella aquests dies representen “una època especial” perquè “notem com augmenten una mica més les vendes, sobretot els dies punters com Nadal o la vetlla de Reis, que també ens coincideix amb el fet que la cavalcada que passa per davant la botiga”. A més a més, també afegeix que: “en aquesta època preparem alguns productes especials i als clients els acostuma a agradar”.

Continuem la ruta i ens dirigim a Tien21, botiga d’electrodomèstics. Allà conversem amb la seva propietària, Fina López. En el seu cas considera que la campanya nadalenca ja fa anys que “comença al novembre”. I és que, segons ella amb el Black Friday la gent avança les compres i, com a molt entre Nadal i Reis, “ve algú per regals d’última hora”. Amb el pas dels anys López també ha notat un altre canvi de conducta pel que fa a les compres: “Aral a gent compra més electrodomèstics, com neveres, ja que com tot està més car compren el menjar abans i el congelen. O també compren més forns perquè com són èpoques de molts dinars els vells s’espatllen”, destaca.

En tercer lloc, visitem Calçats C Morilla. Parlem amb Míriam Tejada, propietària, qui ens explica que durant Nadal és el moment en què més decoren la botiga. “Ens centrem sobretot l’aparador exterior on trèiem més sabates i bosses”, comenta. En el seu cas consideren que és una època en què “el volum de vendes es manté estable”, però afirmen que “sí que notem que el 24 o el 5 ens ve més gent”. Segons Tejada Nadal és “un moment especial” i es nota molt entre els compradors “en aquests dies venen més per aconseguir productes per regalar que no pas per ells mateixos”, puntualitza.

Tot seguit trobem la Papereria Folder, on ens rep Rossi M. amb un somriure. Per ella Nadal és una època que “ens agrada moltíssim i vivim amb molta il·lusió”. A la botiga també es preparen per als dies assenyalats i, per aquest motiu, preparen productes especials “sobretot pels més menuts”. Segons ella els dies més forts són el 23 i 24, juntament amb la vetlla de Reis. “La cavalcada passa per davant la botiga i la gent acostuma a entrar i comprar, és un dia molt intens”, rebla.

Per completar la ruta parlem amb Sara Su, de la botiga de roba Melody. Per ella Nadal és un moment “per estar amb la família i els amics”. Pel que fa a les vendes coincideix amb la resta de comerços i, en el seu cas, destaca un fet: “Es nota que moltes compres són per a regals, ja que ens demanen molt que emboliquem les peces i també demanen els tiquets per si calgués fer alguna devolució”. Su considera que les festes són “dies amb molta feina”, però amb un somriure destaca “que ja estem acostumades, l’important és que tothom trobi el que busca i marxi content”.

D’aquesta manera observem com la campanya nadalenca avança a bon ritme. A l’horitzó ja veiem les festes i els seus dinars, grans moments que s’acosten i que, amb un petit detallet, sempre es gaudeixen un xic més.