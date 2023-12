El Pare Noel reparteix regals al Torrent del Capellà

La celebració de la nit de Nadal va deixar divertides escenes als carrers del Torrent del Capellà, al nord de Sabadell. Allà no hi va faltar el Pare Noel, que va visitar l’indret per a repartir regals a prop d’una quinzena de famílies del barri.

La iniciativa, impulsada per l’Associació de Veïns, va tenir una gran acollida entre els ciutadans de la zona que van poder gaudir de la celebració. Amb un trineu i carregat de joguines, la comitiva nadalenca va recórrer els carrers de les Hortènsies i les Magnòlies, que es van omplir de música amb nadales i un gran esperit festiu. “La cara dels nens era impagable”, rememora Mariano Molina, president del col·lectiu veïnal.

Per segon any consecutiu, el Pare Noel va anar casa per casa a repartir els regals per als més petits. La proposta, que fa al voltant de tres dècades que té lloc al barri, se celebrava abans a la seu de l’associació veïnal. El format actual va despertar la sorpresa de tothom per la presència del barbut personatge, acompanyat d’un grup que van amenitzar la jornada amb torxes i altres instruments.

Després de l’èxit d’enguany, que no va deixar indiferents els sabadellencs del barri, l’objectiu és continuar consolidant l’activitat en el calendari i sumar noves famílies de cara a les pròximes cites.