Gran expectació pel ‘Somriu al Nadal’: “Venim des de Barcelona”

La Bruixa del Carbó– el Grinch sabadellenc del Nadal–, i cinc noves cançons que els infants encara no s’han après de memòria, han estrenat el Somriu al Nadal en una plaça del Doctor Robert plena de gom a gom i unes cues que ocupaven pràcticament tot el passeig. “Venim des de Barcelona, vam descobrir el Llaminer l’any passat i el Nil s’ha enamorat”, explica la Nuri Soto, que ja no falla a la seva cita anual a Sabadell.

Com ella, centenars i centenars de persones s’aplegaven aquesta tarda als entorns de l’Ajuntament per descobrir quina seria la història d’enguany. El show amb segell sabadellenc renova i inclou en aquesta edició nous personatges, noves històries i cinc nous temes musicals.

Amb l’aparició dels nous personatges, la història canvia. La bruixa ha vingut a carregar-se Nadal. Ella es declara com “al·lèrgica” a aquesta festivitat i s’ha proposat destruir Nadal a la nostra ciutat i deixar-la sense llum ni regals. També ha robat les cartes que els infants de Sabadell han enviat als reis. Però ha arribat a un pacte amb el Llaminer: si aconsegueix passar-s’ho bé, tornarà les cartes a ses Majestats. Serà responsabilitat dels petits sabadellencs que els reis d’Orient puguin arribar a Sabadell.

L’espectacle, de producció cent per cent local, comptarà amb més d’una cinquantena de passis i es podrà gaudir fins al 4 de gener a la plaça del Doctor Robert. I no tots els espectacles seran iguals: es preveu una edició especial per avui– dia del Sants Innocents– i la nit de Cap d’Any. Al llarg dels dies apareixeran personatges i relats diferents.

Les cançons del Somriu al Nadal, amb música de Xasqui Ten i lletres de Míriam Vila i Joan B. Torrella, ja es poden escoltar a través de les plataformes de Youtube i Spotify. ‘Cuinar és un art’ o ‘Ja arriba el Cap d’Any’ són algunes de les propostes que segur que ressonen a les orelles dels més petits de la festa. L’espectacle compta, a més, amb la participació del cos de ball de l’escola de dansa KMYStudio.