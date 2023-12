Comparteix amb el Diari imatges de Nadal a Sabadell

Dues de les grans celebracions nadalenques a casa nostra ja s’han viscut. Els dinars de Nadal i Sant Esteve acostumen a reunir la família, amb àpats que serveixen per recordar anècdotes, repassar vivències i mantenir les tradicions que se segueixen any rere any al voltant de la taula.

Amb el Cap d’Any i la celebració de Reis encara per viure, volem saber com heu viscut fins ara la primera setmana de Nadal. Amb amics, família, a casa o on sigui, compartiu amb el Diari de Sabadell alguna fotografia amb els moments més especials d’aquestes dates assenyalades. Feu-ho explicant qui sou i amb qui heu compartit l’escena.

Ho podeu fer a través dels canals habituals, enviant un correu electrònic a [email protected] o a través de whatsapp, al 682 146 542. Perquè la festivitat sempre deixa instants icònics que val la pena conservar.