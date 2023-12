El CE Sabadell a punt de tancar el fitxatge de Carles Salvador

Si res es torça, el CE Sabadell ja tindrà al sac el primer fitxatge del mercat d’hivern. Es tracta de Carles Salvador que arribarà cedit des del Castellón després de jugar la primera meitat de la temporada a l’Atlético Saguntino. Amb els valencians ha estat una peça fonamental en els esquemes de Sergi Escobar fins ara amb 15 titularitats en 16 partits. D’aquesta manera, el director esportiu Carlos Rosende iniciarà el mercat de gener reforçant la parcel·la del mig del camp.

Carles Salvador és un vell conegut d’Óscar Cano i és que el castellonenc va donar el millor rendiment de la seva carrera sota les ordres de l’actual tècnic arlequinat, l’any de l’ascens dels orelluts. Aquella temporada, Salvador va ser una peça cabdal a l’equip en el frec a frec que el Castellón va mantenir amb el CE Sabadell durant tota la temporada i que va acabar amb l’ascens d’ambdós conjunts a Segona Divisió.

Amb més de 300 partits entre l’antiga Segona B i Primera Federación, Rosende compleix un dels propòsits que es va marcar a l’hora de buscar reforços en aquest mercat: experiència per a una plantilla molt jove. Als seus 33 anys, Carles Salvador també ha jugat al Valencia Mestalla, l’Olímpic de Xàtiva i la UD Logroñés, a més de l’Alcoyano on també va compartir experiència amb Óscar Cano. Amb aquesta més que probable incorporació, el Centre d’Esports es quedarà amb només una fitxa sub23 disponible. Sense fitxes sèniors per omplir, Carlos Rosende haurà d’encaixar sortides abans de poder tancar noves altes.