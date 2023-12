La Cap d’Any Race torna a batre el seu rècord de participació

Tot a punt. La cita esportiva referent de final d’any ja és aquí. Amb prop de 3000 inscrits, serà l’edició amb més participació de les dotze que s’han organitzat fins ara en una cursa que cada any genera més expectació. “Hem de ser conscients que cap cursa, amb la tradició atlètica que hi ha a Sabadell, ha tingut mai aquestes xifres. Calculem que entre els inscrits i els que decideixin córrer sense dorsal superarem els tres mil. Són xifres de rècord per nosaltres, però també per la ciutat”, explica el president del Club We Run, Aleix Ribell.

Més gent de fora, que de Sabadell a la de 10 km

Amb les curses de 5 i 10 quilòmetres i les tres infantils (1 km, 500 m i 250 m), la Plaça Creu Alta tornarà a ser el punt neuràlgic de la ciutat, com a sortida i arribada, per a tancar el 2023. El recorregut de la cursa llarga, la de 10, estarà concentrat a la zona més cèntrica de la ciutat, amb punts marcats a la Plaça del Mercat, l’església de la Puríssima o La Rambla, entre d’altres, i també tindrà una lleugera desviació al Parc Taulí.

Ja fa anys que la Cap d’Any Race no és quelcom únicament sabadellenc. Més aviat és la mostra del potencial de la ciutat a la resta del país i és que el percentatge de participants que ve des de fora cada vegada és major. “L’any passat vam estar en un 42% de participació de corredors de fora de Sabadell i aquest any a la de 5 km estem en un 45% i a la de 10 km s’ha girat la truita. Encara no tenim les dades exactes, però en la mostra que hem fet ens trobem amb més de la meitat dels corredors que no són d’aquí. Això també referma l’aposta que fem i fan els nostres patrocinadors i les entitats que formen part i ajuden a l’organització”, reflexiona el president.

“Un element més de la marca i el Nadal sabadellenc”

Un autèntic èxit de masses que també es viurà als carrers on l’animació i expectació serà encara major. Diversos punts del recorregut comptaran amb música i activitats per a amenitzar la cursa als espectadors i animar a continuar als corredors quan les forces faltin. “El que més ens enorgulleix és això. Haver creat un element més que potencia la marca Sabadell i el Nadal sabadellenc que s’ha creat en un temps rècord. Al final, tenim una de les curses de Cap d’Any més grans de Catalunya i de l’estat espanyol i les xifres ho demostren”, afirma Ribell.

La gran festa, no obstant això, no serà únicament el dia 31, els dorsals ja es poden recollir a l’edifici de l’Escola de Disseny ESDI, on es va fer la presentació, i que comptarà amb música en directe, vídeos en una pantalla gegant, opció de participar en la plataforma 360, i també un espai amb productes de quilòmetre zero de Sabadell com a gran preàmbul de tot el que es viurà el diumenge. “Dissabte és el dia en què més gent vindrà a recollir el dorsal i on es començarà a palpar l’ambient i les ganes de la cursa. Animo a tothom que vulgui passar per aquí que segur que s’ho passarà bé. Tindrem activitats i un DJ que estarà tota l’estona”.

Un euro de cada inscripció, a la plataforma Vàlua

Entre els protagonistes que s’aniran deixant veure a les activitats, la cursa i la prèvia estaran alguns dels personatges lúdics més representatius de la ciutat com ara el Llaminer, la Busi o el Gran Germán, per a posar alegria i entreteniment al millor Cap d’Any possible a Sabadell. També, aquest any, un euro de cada inscripció (més la Fila 0) s’ha destinat en benefici de la plataforma Vàlua, a l’associació CIPO. El seu gerent, Jordi Garcia, és un habitual de la cursa i, amb més motiu que mai, no hi faltarà tampoc aquest any.

El que queda clar és que la Cap d’Any Race ja s’ha convertit en una autèntica tradició a la ciutat. La millor manera de tancar l’any a Sabadell, i no només per tancar el 2023, sinó per tot el que comporta a la preparació on l’organització gaudeix al màxim de l’esdeveniment. “Els hi comentava als meus companys, hem fet història. Fa molts mesos que treballem, buscant idees per transmetre el nostre tarannà irònic i divertit a través de l’esport i la festa. Quan veus la resposta de la gent, només queda estar orgullosos del que hem aconseguit i de la feina feta. Ara queda la cirereta del pastís, ara toca gaudir-ho i viure en primera persona tot això que hem estat treballant durant tant de temps”, explica amb alegria el president Aleix Ribell.

Durant aquests mesos, les 12 persones que formen part de l’organització, més els voluntaris, han omplert la ciutat d’elements i activacions perquè tothom pugui gaudir al màxim de la cursa. Aquí està la recompensa al treball i esforç fets fins ara. Una Cap d’Any Race històrica.