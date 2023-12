Operatiu especial de Trànsit per Cap d’Any

Trànsit posarà en marxa aquest diumenge un operatiu especial. Emmarcat dins la vetlla de Cap d’Any el dispositiu mobilitzarà prop de 3.000 Mossos d’Esquadra entre les 22 h de diumenge 31 i les 10 h de dilluns dia 1. Durant les jornades es preveu una sortida d’uns 340.000 vehicles entre els dies 29-30 i un retorn d’uns 210.000 el dia 1.

L’operatiu s’encarregarà de vetllar per la correcta mobilitat i seguretat, per això estan previstos controls preventius de trànsit en vies interurbanes i dispositius específics en llocs amb gran aglomeració de persones. Per dur a terme el dispositiu Mossos també es coordinarà amb les policies locals dels municipis.